БУДАПЕШТ, 18 апр — ПРАЙМ. Венгерская экономика теряет около 10 миллиардов евро или 4 процента от ВВП страны. Причина: антироссийские санкции, из-за которых приходится выкладывать немыслимые суммы за энергоресурсы, рассказал в беседе с изданием "Известия" посол России в Будапеште Евгений Станиславов. В Германии отметили рост цен на газ для потребителей на 16 процентов

Как заявлял ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, если в 2021 году страна платила за импортные энергоносители 7 миллиардов евро, то в прошлом 2022 году — уже 17 миллиардов евро. Политик выразил надежду, что Венгрии удастся не попасть в рецессию и рассчитывает на пусть небольшой — на уровне полутора процентов годовых — но рост ВВП в 2023 году.

"Согласно расчетам авторитетного венгерского института экономических исследований "Макроном", в текущем году из-за антироссийских санкций ЕС и конфликта на Украине Венгрия может потерять 3,7 триллиона форинтов (около 10 миллиардов евро), что составляет порядка 4,8% от ВВП, прогнозируемого на 2023 год. Это очень серьезный ущерб", — сказал российский дипломат газете.

представитель внешнеполитического ведомства отметил, что за 2022 год темпы роста ВВП в Венгрии упали с 8,2% до 0,4%, "вызванные антироссийскими санкциями высокие цены на энергоносители уже легли дополнительным бременем не только на домохозяйства и предприятия, но и на государственный бюджет, дефицит которого в прошлом году оказался значительно выше прогнозных показателей", а уровень инфляции заметно превысил средний по Европе.

"Правительство Венгрии принимает активные меры для выправления ситуации, поощряя инвестиции и заботясь о выполнении своих социальных обязательств. Понятно, что в нынешних условиях эта задача не из легких. Тем более когда оппозиция пытается использовать экономические трудности в своих политических целях", — добавил он.

Орбан в конце сентября заявлял, что Венгрия первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику.

Национальная консультация в Венгрии продлилась с 14 октября по 15 декабря, граждан просили высказать отношение к санкциям против энергоносителей из РФ и санкциям, вызвавшим уменьшение количества российских туристов и рост цен на продукты. В отличие от референдумов, национальные консультации не предполагают порога явки. В консультации приняли участие почти 1,4 миллиона из 10 миллионов жителей страны. Правительство Венгрии сообщило, что в среднем 97% участников консультации "отвергли санкции, вызывающие серьезный вред".

Ранее Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу поставок из США. Переплата американцам заставляет население европейской страны платить в 5-10 раз больше.