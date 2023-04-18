МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. На создание способной составить конкуренцию доллару и евро в качестве главных резервных валют в мире необходимо более десяти лет: появление такого денежного знака возможно не раньше 2035-2040 годов, отмечают специалисты Росконгресса в своем докладе "Валютные союзы. Альтернатива однополярному миру" (есть у РИА новости). Аналитик объяснил, зачем России понадобилась дешевая нефть

"Если текущие тренды сохранятся, а доллар США из‑за избыточного применения санкций и очередных волн банковских кризисов уже не будет восприниматься как незаменимый инструмент, освободившееся место способен занять не только евро", – излагается в докладе и поясняется, что первые претенденты на звание нового гегемона валютного рынка будут претендовать юань и гонконгский доллар, а также валюты Центрально- и Западно-Африканских стран, Латинской Америки и стран ЕАЭС.

Однако, на создание такой валюты нужны десятки лет. Ожидать, что новые союзные валюты начнут играть заметную роль в глобальной экономике, можно не раньше 2035-40 годов, отметили эксперты.

Пока же позиции американской валюты в международной экономике остаются прочными. Как следует из данных Международного валютного фонда, на долю доллара приходится около 58% официальных валютных резервов в мире.

"Вес доллара последние 20 лет постепенно уменьшается, но темпы снижения составляют десятые доли процента в год", – добавили авторы документа.

Сейчас основным конкурентом доллара является только евро: расширение еврозоны продолжается. За пределами Европы эта валюта играет роль бенчмарка для двух межнациональных валют в Африке: Центрально-африканского и западно-африканского франков, которые обращаются на территории 14 стран.

"С ростом самостоятельности политики стран Ближнего Востока и Латинской Америки активизировались усилия по созданию собственных валютных союзов, которые будут ориентированы не только на доллар США или евро, но и на валюты других стран мира", — считают в Росконгрессе. Однако сейчас эти процессы движутся очень медленно.