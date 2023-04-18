МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что геополитическое противостояние США и Китая может привести к росту инфляции на 5% и поставить под угрозу ведущие позиции доллара и евро. Ее выступление опубликовано на сайте регулятора ЕС. Эксперты рассказали, кто и когда свергнет доллар с пьедестала

"После пандемии.., внезапного ускорения инфляции, а также растущего соперничества между США и Китаем тектонические плиты геополитики смещаются все быстрее… Если глобальные производственно-сбытовые цепи будут фрагментироваться по геополитическим причинам, то рост мирового уровня потребительских цен может составить от 5% в краткосрочной перспективе до 1% в долгосрочной", — сказала глава регулятора.

Лагард отметила, что нарушение глобальных цепочек поставит под удар "важнейшие сектора". В том числе она отметила полную зависимость США от импорта 14 важнейших минералов. Что касается Европы, то регион полагается на Китай в 98% поставок редкоземельных металлов.

Она также заявила, что некоторые страны могут уменьшить свою зависимость от доллара и евро. Глава Европейского центробанка отметила, что развивающиеся страны больше торгуют с Китаем, поэтому они склонны увеличивать свои запасы юаней в качестве резервов.

"Пока что данные не показывают существенных изменений в использовании международных валют. Но они свидетельствуют о том, что статус международной валюты больше не должен восприниматься, как должное", — сказала она.