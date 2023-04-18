МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Польский ясновидящий Кшиштоф Яцковский призвал готовиться к скорому краху мировой экономики. По его прогнозу, это случится в ближайшие три месяца, пишет в своей статье для Radio Zet обозреватель Клаудия Бохенек. Эксперты рассказали, кто и когда свергнет доллар с пьедестала

"Перед его внутреннем взором вновь предстали события апреля – ранее он говорил, что мы стоим на пороге начала новой борьбы, и предсказывал, что это может произойти в июне. Теперь он окончательно утвердился в своих предчувствиях. Неужели кризис разворачивается уже на наших глазах?", — пишет издание.

По мнению пророка, процесс разрушения мировой экономики уже необратим: малейшие колебания в финансовой и экономической сферах неминуемо приведут к печальным последствиям. Единственное, что человечество в силах сейчас сделать, это "держать ухо востро".

"Время, когда все начнет сыпаться, это период с апреля, то есть с настоящего момента, до июня", — прогнозирует ясновидящий.

Он также призывает ожидать "два краха", большой и малый. Сначала случится малый. После этого в СМИ будут транслировать мысль о том, что ситуация в экономике улучшается. По его мнению, часть политиков будут использовать "легкий оптимизм", чтобы набрать новые очки в свою пользу. "Но все это будет обманом", — предупредил Яцковский и призвал готовиться ко второму, большому краху.

Кроме того, считает ясновидящий, Китай в момент второго, "большого краха", сумеет создать новую платежную систему, которая нанесет сокрушительный удар по Америке и Европе.