МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. До десяти процентов мирового ВВП может потерять экономика от противостояния Китая и Соединенных Штатов, предупредила руководитель Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала. Это произойдет в случае разделения глобальной торговли на два больших блока. Лагард назвала последствия "битвы" США и Китая для мировой экономики

Как заявила представитель ВТО в беседе с Financial Times, первоначальный прогноз о снижении мирового ВВП предполагал максимум пять процентов. Однако новый виток борьбы Вашингтона и Пекина заставил организацию пересмотреть прогноз: падение составит 8,7 процента.

Оконджо-Ивеала напомнила, что сильнее всего пострадают развивающиеся страны: для них это может обернуться настоящим крахом. Таким государствам стоит закладывать в свою экономическую политику падение ВВП на 14 процентов и более.

При этом представитель организации считает, что без ВТО мир "превратился бы в Дикий Запад".

Но есть и хорошие новости: мировая экономика получит помощь за счет развития онлайн-торговли: в последние годы рост в этой отрасли "феноменален", считает она. Поспособствовала этому пандемия коронавируса: с 2020 по 2022 год объем онлайн-продаж вырос на 25 процентов, до 3,8 триллиона долларов в год. Это, подчеркнули в ВТО, 13 процентов от всей мировой торговли.