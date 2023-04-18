МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. "Полным фиаско" назвал министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс переговоры между Варшавой и Киевом по проблеме ввоза сельскохозяйственной продукции в страны ЕС. Как сообщает RMF FM, об это политик заявил в ходе встречи с польскими фермерами. В Польше напророчили мировую экономическую катастрофу в ближайшие месяцы

Провал переговоров двух стран связан с тем, что сейчас стороны оказались не в состоянии договориться о единых механизмах транзита продуктов, которые польские аграрии сошли бы приемлемыми для своих хозяйств, оказавшихся на грани существования.

Телюс отметил важность того, чтобы украинская продукция, ввозимая транзитом в Польшу, отправлялась бы покупателям в другие страны, а не оседала бы на полках супермаркетов.

"Мы будем работать, пока не достигнем 100% гарантии для польских фермеров", — отметил он.

Польша и Украина провели переговоры по поставкам сельскохозяйственной продукции последней в страны Европы в понедельник, 17 апреля. Как пояснял Телюс до этого, фермеры его страны оказались недовольны тем, что партии украинских производителей, поступая в Польшу под видом транзита, проходили переоформление и продавались в стране. Эта возможность прописана в европейском праве.

Евросоюз в 2022 году приостановил взимание пошлин с украинских товаров, поступаемых в страны альянса, сроком на один год. Были запущены сухопутные и речные маршруты для массовых поставок украинского зерна. Изначально в Европарламенте рассчитывали, что эти поставки будут направлены на мировой рынок, тем самым Киев получит больше денег за счет экспорта. Однако в реальности большая часть сельхозпродукции оседала в приграничных с Украиной странах Евросоюза, что вызвало аграрный кризис и массовые протесты фермеров в этих странах.