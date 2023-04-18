Страны G7 призвали Россию не ограничивать срок "зерновой сделки"
Главы МИД стран G7 призвали Россию не ограничивать срок действия зерновой сделки
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МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Страны G7 считают критически важной влияние зерновой сделки на ситуацию с продовольствием в мире и призывают Россию не ограничивать ее действие конкретными сроками. Как отмечается в итоговом заявлении глав МИД стран "большой семерки" по итогам встречи, сделка должна носить бессрочный характер.
"Мы признаем критически важными "дороги солидарности", "черноморскую зерновую инициативу" и украинскую зерновую инициативу для помощи восстановлению украинского сельского хозяйства и для предупреждения новых шоков для системы продовольствия", — отмечается в документе.
Страны "семерки" также выступили с призывом к России сотрудничать по черноморской зерновой сделке с максимальной эффективностью и на неограниченный по времени срок.
Зерновая сделка была подписана 22 июля прошлого года представителями России, Турции, Украины и ООН. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы.
https://1prime.ru/world/20230418/840401389.html
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