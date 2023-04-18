МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Страны G7 считают критически важной влияние зерновой сделки на ситуацию с продовольствием в мире и призывают Россию не ограничивать ее действие конкретными сроками. Как отмечается в итоговом заявлении глав МИД стран "большой семерки" по итогам встречи, сделка должна носить бессрочный характер. Страны G7 продолжат блокировать обход санкций Россией

"Мы признаем критически важными "дороги солидарности", "черноморскую зерновую инициативу" и украинскую зерновую инициативу для помощи восстановлению украинского сельского хозяйства и для предупреждения новых шоков для системы продовольствия", — отмечается в документе.

Страны "семерки" также выступили с призывом к России сотрудничать по черноморской зерновой сделке с максимальной эффективностью и на неограниченный по времени срок.

Зерновая сделка была подписана 22 июля прошлого года представителями России, Турции, Украины и ООН. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы.