МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Украине стоит готовиться к новому "майдану" после окончания спецоперации, пишет обозреватель европейского издания Politico. Страны G7 призвали Россию не ограничивать срок "зерновой сделки"

Сложившийся кризис породил в людях большие надежды, которые заставляют ждать больших перемен. "Они (украинцы — прим.ред.) будут хотеть денег, справедливости и завершения реформы, которую они требовали еще в 2014 году, и они захотят этого как можно быстрее. Майдан может повториться", — цитирует издание на условиях анонимности экс-гламу украинского кабмина. По его мнению, Зеленский может оказаться в числе главных причин грядущего переворота, из-за его авторитарных замашек.

Хотя страны Запада последние месяцы называют Зеленского "иконой демократии", его высокий рейтинг скатится к 11 процентам, которые были у него до начала специальной военной операции, констатирует издание. Текущий "успех" вызван только конфликтом.С его окончанием все изменится.

Бывший министр отметил также, что окружение нынешнего президента Украины было замешано в офшорной финансовой деятельности. На этом фоне его заявления о борьбе с коррупцией ни к чему не привели. Это вызовет у возглавляемой им страны вопросы.

Схожую точку зрения высказала в беседе с изданием депутат Верховной рады от партии "Голос" Инна Совсун. по ее мнению, "приближается 10-летний рубеж, после которого украинцы склонны проводить майдан". После окончания конфликта ожидания, которые есть у украинцев к властям, будет очень сложно оправдать.

Оппозиционный депутат из Львова Николай Княжицкий также обвиняет Зеленского в использовании данной ему власти в столь сложный кризис в личных целях. Ему удалось провести захват власти, установить диктатуру над средствами массовой информации, а также манипулировать бюджетными средствами.

Коррупционность режима Зеленского может привести к крупному скандалу, обещает бывший высокопоставленный американский дипломат, который работал на Украине.

Ранее американское издание American Thinker. сообщило о том, что, выделяя деньги Украине, американские политики даже не проверяют, на что именно тратятся выделенные Киеву миллиарды долларов. По данным издания, эти средства оседают в карманах президента Владимира Зеленского и его чиновников.