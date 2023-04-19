КАРАКАС, 19 апр — ПРАЙМ. Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров в ходе своего визита в Венесуэллу напомнил о способности США обмануть в любой момент. Байден продлил запрет для связанных в Россией судов заходить в порты США

"Я хочу подчеркнуть, что всем прекрасно известно, что Соединенные Штаты могут обмануть в любой момент и гораздо чаще они обманывают, чем выполняют свои собственные обещания, свои собственные предложения", — отметил глава МИД России.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хиль Пинто Лавров ответил на вопрос журналистов о том, сможет ли Москва помочь Венесуэле преодолеть американские санкции. Представитель СМИ напомнил, что у России есть успешный опыт развития экономики в условиях санкционного давления.

Глава российской дипломатии добавил, что Кремль поддерживает позицию Венесуэлы.

"Это их страна, это их углеводороды, это их экономика, которая подвергается сильнейшим незаконным санкциям. Они должны сами решать как продолжать работать, как продолжать развивать свое государство", — резюмировал он.