МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Россия в экономическом противостоянии с США повела себя непредсказуемо для Запада, заявил в беседе с изданием The Daily Reckoning бывший советник ЦРУ, а в настоящее время работающая финансовым экспертом Джеймс Рикардс. Лавров: всем прекрасно известно, что США могут обмануть в любой момент

Хотя санкции, которыми США "обложили" Россию, специалист назвал экстремальными и беспрецедентными, но события вокруг России развиваются совсем не так, как ожидал и вмдел во снах Вашингтон, отмечает издание.

Рикардс особо подчеркнул важность отключения российских кредитных компаний от финансовой системы SWIFT. "Также был составлен длинный список российских банков, олигархов и крупных компаний, которым было запрещено заключать сделки с западными партнерами", — перечислил он.

Доказательством того, что российская экономика повела себя совершенно не так, как от нее ждали западные аналитики, может служить отчет по ВВП за прошлый 2022 год. Прогнозировалось, что санкции нанесут тяжелейший удар по российскому бизнесу и производству: падение ВВП России ожидалось на рекордные 25 процентов за год. Однако, этого не случилось, сетует экс-советник ЦРУ.

Рикардс напомнил, что его прогнозы и раньше не совпадали с мнением коллег из США и Европы. В отличие от них он сразу сказал, что давление на Россию для Запада станет не просто провалом, а гораздо хуже.

В результате санкции не смогли разрушить российскую экономику, напротив: они сильно ударили по Соединенным Штатам, навредив их позициям в мире.

Догадаться, считает Рикардс, было не так и сложно: Россия не должна была вести себя как боксерская груша, стоило рассчитать ответные меры Москвы.

То, что санкции больно ударили по Белому дому, утверждает и глава минфина США Джанет Йеллен, отметив потери американского доллара и ослабление экономики страны. При этом она отметила, что "зеленый" все равно сохраняет статус резервной валюты в мировой торговле. Но что можно ждать от человека, многие годы находящегося во власти США?