МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Еврокомиссия решила продолжить приостановленную ранее программу по созданию единой банковской системы региона, пишет "Коммерсант". Байден обнародовал налоговую декларацию

В частности, в еврозоне принято решение создать единую систему страхования банковских вкладов.

Как стало известно изданию, сопротивление созданию единой системы оказал февральский крах швейцарского финансового гиганта Credit Suisse. Он раскрыл риски нескоординированного ответа на новый банковский кризис в Европе: риски стали существенно возросли по сравнению с предыдущими показателями.

"Реализация "банковской хрупкости" в феврале 2023 года при крахе SVB в США и CS сдвинули процесс с мертвой точки — ЕЦБ и европейский регуляторный совет Single Resolution Board (SRB) вчера поддержали решение, сообщив о завершении (многолетних) консультаций по этому вопросу", — пишет газета.

Проект решения по единой системе ЕС был представлен еще в мае 2021 года, а последний раз его публично обсуждали в мае 2022 года, но итоговое решение принято не было.

Сейчас сроки создания EDIS тоже не спешат озвучивать, но ничто не мешает создать "третий столп" зоны евро в виде единой схемы страхования банковских вкладов уже к следующему 2024 году.