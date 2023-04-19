МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Самое большое число американцев за последние 17 лет оценивают состояние экономики своей страны как негативное, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на проведенный им последнего ежеквартального опроса. Байден обнародовал налоговую декларацию

Согласно проведенному в апреле опросу, 69 процентов населения США негативно относятся к своей страны и прогнозирую негативное будущее и рост инфляции, а также более высокий процент ставок. Также они заяви об опасениях, что страну в скором времени ждет рецессия.

Телеканал отмечает, что это рекордный показатель за всю 17-летнюю историю опроса. Двое из трех респондентов заявили, что их зарплата отстает от уровня инфляции в стране. Такое же число опрошенных считают, что Америке угрожает рецессия либо она уже находится в ней.

Только 25 процентов американцев заявили, что их доходы не отстают от инфляции. И только один из двадцати говорит о том, что рост из зарплат превышает показатели инфляции.

Респондентам также были заданы вопросы об их отношении к действующему президенту: рейтинг одобрения Джо Байдена упал до 39 процентов, хотя еще в ноябре с 41 процент опрошенных заявляли о поддержке. При этом 62 процента американцев не одобряют действия Байдена по управлению экономикой.

Менее комфортной свою жизнь назвали 81 процент респондентов: они заявили, что из-за кризиса они вынуждены сократить расходы на развлечения и путешествия, такие крупные покупки совершаются только за счет сбережений.

Каждый второй американец заявил, что вынужден больше работать, чтобы свести концы с концами.