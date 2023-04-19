Опрос CNBC: рекордные 69 процентов американцев негативно оценили экономику США
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Самое большое число американцев за последние 17 лет оценивают состояние экономики своей страны как негативное, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на проведенный им последнего ежеквартального опроса.
Согласно проведенному в апреле опросу, 69 процентов населения США негативно относятся к своей страны и прогнозирую негативное будущее и рост инфляции, а также более высокий процент ставок. Также они заяви об опасениях, что страну в скором времени ждет рецессия.
Телеканал отмечает, что это рекордный показатель за всю 17-летнюю историю опроса. Двое из трех респондентов заявили, что их зарплата отстает от уровня инфляции в стране. Такое же число опрошенных считают, что Америке угрожает рецессия либо она уже находится в ней.
Только 25 процентов американцев заявили, что их доходы не отстают от инфляции. И только один из двадцати говорит о том, что рост из зарплат превышает показатели инфляции.
Респондентам также были заданы вопросы об их отношении к действующему президенту: рейтинг одобрения Джо Байдена упал до 39 процентов, хотя еще в ноябре с 41 процент опрошенных заявляли о поддержке. При этом 62 процента американцев не одобряют действия Байдена по управлению экономикой.
Менее комфортной свою жизнь назвали 81 процент респондентов: они заявили, что из-за кризиса они вынуждены сократить расходы на развлечения и путешествия, такие крупные покупки совершаются только за счет сбережений.
Каждый второй американец заявил, что вынужден больше работать, чтобы свести концы с концами.
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