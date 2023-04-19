МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Немалые убытки может получить экономика Украины из-за начавшегося весеннего половодья, предупреждает издание "Страна.ua". Будущий урожай оказался под угрозой. Американцы негативно оценили экономику своей страны, пишет СМИ

"На Украине — рекордное половодье. Страну в буквальном смысле заливает", — отмечает издание.

Как сообщало "Укргидроэнерго", весной этого года уровень воды превышает прошлогодние показатели почти на метр: паводок начался зимой, раньше обычного. Весна же добавила половодье.

"Подобное явление происходит раз в десять лет. Большая вода была также весной 2013 года", — отмечает ведомство.

Издание добавляет, что властям придется потратить на ликвидацию последствий затоплений сотни миллионов гривен. В прошлом 2022 году ущерб от паводков в одном регионе Украины оценивался в 50-150 миллионов гривен (порядка 110-330 миллионов рублей). В этом цифры будут выше, но пока проводить оценку ущерба рано: надо дождаться окончания паводка. Как сообщил в беседе с изданием экономист Олег Пендзин, от половодья пострадали порядка девяти тысяч гектар сельхозземель.

"Другая ситуация в "огородном" сегменте", — пишет обозреватель и отмечает, что без урожая могут остаться те, кто выращивает ранние овощи и ягоды. Сейчас в стране из-за сильного общего спада по производству овощей так называемый "огородный" сегмент играет большое значение в обеспечении едой местных рынков.

Эксперты прогнозируют, что рост цен на продукты питания из-за паводка может составить от 10 до 15 процентов.

Госстат Украины опубликовал данные по инфляции в стране за март текущего года: в годовом выражении она составила 21,3 процента. Этот показатель остается на высоком уровне: Нацбанк Украины прогнозирует, что в целом по 2023 году рост замедлится до 18,7% с 26,6% в 2022 году. Однако стоит учитывать, что подсчет идет от "высокой базы".