Finance Ifeng: у России есть скрытый козырь, который может потопить Евросоюз
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Евросоюз забыл, что у России есть козырь, способный отправить европейское объединение на дно, пишет китайское издание Finance Ifeng.
Авторы издание отмечают, что сама Европа успела приложить массу усилий, чтобы Россия направила это преимущество против Евросоюза.
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек ранее выступил с призывом включить в очередной пакет санкций ЕС ограничения для российской атомной энергетики. Это произошло на фоне закрытия в ФРГ трех последних атомных электростанций.
Однако именно атомную энергетику в Китае считают скрытым козырем России: эта отрасль имеет колоссальное значение для ЕС, если в предыдущих десяти пакетах о ней предпочли не вспоминать и не обсуждать.
Под самым большим ударом находится Франция, полыхающая от забастовок, протестов и беспорядков. Ее энергетическая компания EDF ведет тесное сотрудничество с Росатомом.
Франция поставляет около 15 процентов от общего объема электроснабжения Европы и является ключевым столпом энергосистемы союза.
Заменить российские услуги по обогащению и конверсии урана невозможно, отмечается в статье. На фоне дефицита ядерного топлива на планете российская атомная промышленность составляет почти половину мировой.
Так что этот "скрытый козырь" России может и в самом деле буквально потопить Евросоюз: российские компании построили 18 атомных реакторов в странах Европы, из них два в Болгарии, шесть — в Чехии, два — в Финляндии, по четыре в Словакии и Венгрии.
https://1prime.ru/world/20230419/840411552.html