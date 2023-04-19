МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Евросоюз забыл, что у России есть козырь, способный отправить европейское объединение на дно, пишет китайское издание Finance Ifeng. СМИ: Украина столкнулась с новой серьезной проблемой

Авторы издание отмечают, что сама Европа успела приложить массу усилий, чтобы Россия направила это преимущество против Евросоюза.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек ранее выступил с призывом включить в очередной пакет санкций ЕС ограничения для российской атомной энергетики. Это произошло на фоне закрытия в ФРГ трех последних атомных электростанций.

Однако именно атомную энергетику в Китае считают скрытым козырем России: эта отрасль имеет колоссальное значение для ЕС, если в предыдущих десяти пакетах о ней предпочли не вспоминать и не обсуждать.

Под самым большим ударом находится Франция, полыхающая от забастовок, протестов и беспорядков. Ее энергетическая компания EDF ведет тесное сотрудничество с Росатомом.

Франция поставляет около 15 процентов от общего объема электроснабжения Европы и является ключевым столпом энергосистемы союза.

Заменить российские услуги по обогащению и конверсии урана невозможно, отмечается в статье. На фоне дефицита ядерного топлива на планете российская атомная промышленность составляет почти половину мировой.

Так что этот "скрытый козырь" России может и в самом деле буквально потопить Евросоюз: российские компании построили 18 атомных реакторов в странах Европы, из них два в Болгарии, шесть — в Чехии, два — в Финляндии, по четыре в Словакии и Венгрии.