АСТАНА, 19 апр — ПРАЙМ. Экономика Казахстана в январе-марте 2023 года выросла на 4,9%, заявил премьер-министр республики Алихан Смаилов. СМИ: Украина столкнулась с новой серьезной проблемой

Ранее министр национальной экономики республики Алибек Куантыров сообщал, что по итогам января-февраля темп роста экономики составил 4,3%.

"Рост экономики за январь-март текущего года составил 4,9%", — сказал он на расширенном совещании по вопросам социально-экономического развития страны, проходящем под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

В 2022 году ВВП Казахстана вырос на 3,1%. Власти ожидают роста экономики страны в 2023 году на 4%.

По словам Смаилова, положительная динамика формируется по всем основным направлениям: в строительстве зафиксирован рост на 16%, в торговле – на 12%, в транспортной сфере – на 8%, в обрабатывающей промышленности – на 5,4%.

Премьер также сообщил, что за три месяца инвестиции в основной капитал увеличились на 16%, а доходы государственного бюджета – на 24%.

Смаилов отметил, что на сегодняшний день национальная экономика адаптировалась к неблагоприятным внешним условиям и вышла на путь стабильного роста.

"По итогам этого года мы должны обеспечить рост экономики на уровне более 4%. Наряду с этим важными задачами являются обеспечение внутреннего рынка отечественными товарами, стабилизация цен на продовольствие и повышение благосостояния наших граждан", — заключил глава кабмина.