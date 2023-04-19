МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Экономические данные США указывают на рецессию уже в этом квартале. Это связано со снижением корпоративных доходов и риске падения цен на акции, прогнозирует руководитель отдела стратегии на рынке акций крупного банковского холдинга Wells Fargo Крис Харви. СМИ: Украина столкнулась с новой серьезной проблемой

"Я беспокоюсь о цифрах за март из-за того, что они многое говорят об экономике, и потому, что, вероятно, назревает кредитный кризис", — отметил он и призвал готовиться к падению доходов и снижению рынка ценных бумаг.

По мнению специалиста, в прошлом году США также находились в рецессии: тогда ВВП снизился в первые два квартала года, хотя рынок труда все еще чувствовал себя хорошо.

"На этот раз данные выглядят намного хуже", — пишет он.

Сейчас число вторичных заявок по безработице выросло на 512 000 по отношению к осенним показателям. Это говорит о том, что люди все еще остаются без заработка.

"Канарейки в угольной шахте начали умирать, и пришло время действовать, потому что рецессия — это вопрос времени, а не вопрос "если", — резюмирует он.

По его оценке, падение акций американских компаний будет вызвано агрессивной денежно-кредитной политикой ФРС, проблемами с капиталом или ликвидностью у компаний вследствие банковского кризиса, а также ухудшением ситуации на рынке труда.