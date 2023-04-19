МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск считает, что дефолт в США лишь вопрос времени. TSMC не устроили условия получения субсидий США, пишет WSJ

"Учитывая расходы федерального бюджета, это вопрос времени, а не того, произойдет ли у нас дефолт", — ответил Маск в Twitter на публикацию Белого дома о том, что план республиканцев может заключаться в дефолте по долгу США.

Ранее спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что американский госдолг стал тикающей бомбой, которая взорвется из-за отсутствия ответственных действий. В понедельник Маккарти отметил, что дефолт США — это "не вариант", но исключил возможность повышения потолка госдолга без уступок со стороны американской администрации.

Белый дом требует от конгресса безо всяких условий расширить лимиты заимствований, предупреждая, что в противном случае уже летом страна не сможет обслуживать свои долговые обязательства.

Президент США Джо Байден отказался от переговоров с Маккарти по поводу потолка государственного долга и требует, чтобы его повышение прошло автоматически, как это всегда было в прошлом. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в конце марта заявляла, что республиканцы угрожают экономическому восстановлению США.

В январе минфин уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" на период до 5 июня в связи с расчетным достижением потолка государственного долга в 31,381 триллиона долларов. Глава ведомства призвала тогда законодателей оперативно увеличить лимиты заимствований во избежание дефолта.