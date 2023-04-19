МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Из-за повреждений, которым подверглась ранее Каховская ГЭС в Херсонской области, нарушен цикл технологических работ всех украинских ГЭС, в результате Киев, другие города и целые области уходят под воду, сообщил в среду начальник управления по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации (КГГА) Роман Ткачук. Минсельхоз ожидает урожай зерна в России в 123 миллиона тонн в 2023 году

Украинские войска регулярно обстреливают Каховскую ГЭС, шестую ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположенной в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Россия ранее распространила в СБ ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом Каховской ГЭС со стороны украинских войск.

Как сообщали в среду в ГСЧС Украины, из-за повышения уровня воды в реках на Украине подтоплены 1564 домохозяйств в шести регионах. По данным "Укргидрометцентра", гидроэлектростанции продолжают пропуск мощного весеннего половодья и обеспечивают страну балансирующим и резервным энергоснабжением. Гидроэнергетики для урегулирования уровней воды осуществляют контролируемые сбросы воды через ГЭС на Днепре и Днестре.

"Ранее за счет Киевской, Каневской и Каховской ГЭС в искусственном режиме удавалось удерживать уровень Днепра. Но сегодня имеются повреждения на Каховской ГЭС, которая теперь работает не в полном технологическом режиме, поэтому и нарушается весь цикл технологических работ самих ГЭС. Все эти факторы накладываются на весенние паводки и приводят к наводнению — уровень воды на метр выше, чем обычно", — заявил Ткачук в видео-комментарии телеканалу Espreso.tv в Telegram-канале.

Он отметил, что украинские ГЭС готовились к "блэкауту", в связи с чем и держали высокий уровень воды. Предполагалось, что эта мера поддержит Украину в выработке электроэнергии для прохождения отопительного сезона.

Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.