ПАРИЖ, 19 апр — ПРАЙМ. Протестующие освистали президента Франции Эммануэля Макрона в ходе визита на восток страны, передаёт телеканал BFMTV. Швейцария не планирует присоединяться к группе по заморозке активов россиян

Макрон с утра находится в Эльзасе, где он посетил деревообрабатывающий завод Mathis, а потом отравился общаться с населением в коммуну Селеста. Это его первый визит в регионы с момента окончательного принятия пенсионной реформы во Франции.

Но вместо привычной беседы с горожанами и пожатия рук, которые любит Макрон, его встретили криками и свистом. Макрон все же попытался общаться с гражданами, заявив, что "никому не нравится работать на два года больше" и что "необходимо, чтобы государство двигалось вперёд".

Однако его слова заглушал свист и протяжные крики "фу!". Макрон в ответ на них заявил, что "не впервые слышит, как люди жалуются на него", добавив, что "видал и похуже". Он отметил при этом, что будет продолжать идти на контакт с гражданами.

Толпа продолжала скандировать "Макрона в отставку!" и петь песню сторонников движения "желтые жилеты", ставшую еще более популярной в ходе протестов против пенсионной реформы: "Мы здесь, мы здесь, даже если Макрон этого не хочет!".

Ранее в среду на заводе Mathis в департаменте Нижний Рейн во время визита президента выключили электричество. Как признали профсоюзы, акция была спланированной.

Как видно на видео в социальных сетях, по пути следования кортежа президента стояли протестующие, которые освистали его, когда тот прибыл в город. Они били ложками о кастрюли и скандировали "Макрона в отставку!".

Ранее СМИ сообщили, что полиция начала вытеснять протестующих, собравшихся в городе в преддверии визита президента Франции. Около сотни человек в городке Мюттерсольц, где расположен завод, утроили "марш пустых кастрюль", стуча ложками по кастрюлям и сковородам, которые они принесли с собой на протест по призыву профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT). Он призвал граждан протестовать, чтобы показать, что "страница пенсионной реформы далеко не перевёрнута".

В понедельник вечером во время телеобращения Макрона во многих городах Франции прошли "марши пустых кастрюль": люди выходили к мэриям и стучали ложками по кастрюлям, бойкотируя выступление президента. В Париже, Лионе, Ренне, Нанте и ряде других городов марши перешли в стихийные манифестации, которые полиция разгоняла слезоточивым газом.

Конституционный совет Франции в минувшую пятницу одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В ночь на субботу Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49,3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте, что привело к массовым протестам в стране. Демонстрации сопровождались столкновениями протестующих с полицией, беспорядками, погромами и задержаниями.