ВАШИНГТОН, 19 апр — ПРАЙМ. Американские власти следят за возможными угрозами роли доллара на глобальных финансовых рынках и в мировой экономике, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 2,82 процента

"Мы всегда следим за развитием в этой области, чтобы быть уверенными, что мы поддерживаем центральное место доллара на глобальных финансовых рынках и в мировой экономике", — сообщила она журналистам на брифинге, комментируя внимание администрации США к угрозам роли американской валюты в мире.

Жан-Пьер отметила, что американская валюта поддерживается "фундаментальными преимуществами, которые США удерживают на протяжении долгового времени". Среди этих преимуществ пресс-секретарь Белого дома указала расположенные в США "самые ликвидные финансовые рынки в мире", а также независимость Федеральной резервной системы.

Создание валюты, способной конкурировать с долларом и евро на мировом рынке, возможно не раньше 2035-2040 годов, говорится в подготовленном Росконгрессом докладе "Валютные союзы. Альтернатива однополярному миру". При этом, если текущие тренды сохранятся, на позиции доминирующих валют, по прогнозу авторов, будут претендовать юань и гонконгский доллар, валюты Центрально- и Западно-Африканских стран, Латинской Америки и стран ЕАЭС.

Опрошенные РИА Новости эксперты, в свою очередь, допускают, что отказ от доллара и евро в мире в пользу нацвалют может ускориться в ближайшие годы из-за геополитических вызовов, а также стремления мировых экономик исключить фактор риска и отойти от токсичных валют.