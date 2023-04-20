Жителей Саудовской Аравии шокировал настоящий курс российского рубля
Саудовский экономист Мустафа: "реальная" стоимость доллара составляет 25-35 рублей
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Специалисты финансового сектора Саудовской Аравии признали российский рубль очень недооцененной валютой, пишет издание "Аргументы и факты" со ссылкой на экономиста Фаттах Мустафу.
По мнению эксперта, объективный курс российской валюты должен торговаться в коридоре от 25 до 35 рублей за один доллар США.
"Мое мнение — курс рубля в данный момент откровенно спекулятивен", — отметил эксперт.
Собеседник издания также отметил, что рубль является одной из самых недооцененных валют в мире.
"Насколько я вижу соотношение импорта и экспорта в России, цена доллара у вас существенно завышена. Это неправильно. Доверие граждан к своим деньгам важно", — рассуждает он.
По мнению саудовского бизнесмена Мухаммеда Джамаль Мубарека, Россия в качестве крупной мировой страны не может себе позволить привязать рубль к доллару.
"Но ситуация с реальным курсом рубля удивляет и шокирует", — отметил бизнесмен.
https://1prime.ru/world/20230420/840422157.html
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