МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Специалисты финансового сектора Саудовской Аравии признали российский рубль очень недооцененной валютой, пишет издание "Аргументы и факты" со ссылкой на экономиста Фаттах Мустафу. СМИ: в России могут увеличить лимит по семейной ипотеке в городах

По мнению эксперта, объективный курс российской валюты должен торговаться в коридоре от 25 до 35 рублей за один доллар США.

"Мое мнение — курс рубля в данный момент откровенно спекулятивен", — отметил эксперт.

Собеседник издания также отметил, что рубль является одной из самых недооцененных валют в мире.

"Насколько я вижу соотношение импорта и экспорта в России, цена доллара у вас существенно завышена. Это неправильно. Доверие граждан к своим деньгам важно", — рассуждает он.

По мнению саудовского бизнесмена Мухаммеда Джамаль Мубарека, Россия в качестве крупной мировой страны не может себе позволить привязать рубль к доллару.

"Но ситуация с реальным курсом рубля удивляет и шокирует", — отметил бизнесмен.