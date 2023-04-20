МОСКВА 20 апр — ПРАЙМ. США в своем стремлении противостоять развитию России и Китая столкнулись с тем, что у обеих стран есть ядерное оружие, считает издание The New York Times (NYT). Жителей Саудовской Аравии шокировал настоящий курс российского рубля

По мнению обозревателей Дэвида Сэнгера, Уильяма Броуда и Крис Бакли, изменение баланса в ядерном вооружении стоит ждать уже в ближайшее время, и Вашингтон оказался не готов к этому. Китай анонсировал планы по расширению ядерного потенциала, что сделает ситуацию для политиков в Белом доме менее благоприятной и ослабит вес США на международной арене.

Это заявление Пекина привело к обсуждению в Вашингтоне новой политической линии. "Некоторые республиканцы заговорили об увеличении ядерного потенциала после истечения срока действия ДСНВ до такого уровня, чтобы суметь противостоять объединенным российско-китайским силам", — отмечают авторы статьи.

Хотя с таким подходом согласны не все парламентарии: противоположный блок считает "чрезмерной реакцией" инициативу о наращивании потенциала в ядерном оружии.

"Я считаю, что думать о том, что мы будем вести две ядерные войны одновременно — это безумие", — цитирует издание профессора Гарварда Мэтью Бана.

Ранее экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс обвинил действующие власти США в том, что их политика привела к неизбежности ядерной войны между Россией и США.