МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты Америки не в силах избежать дефолта, считает предприниматель и миллиардер Илон Маск. Все дело в неспособности обслуживать госдолг страны. СМИ: США не знают, как противостоять России и Китаю

Сейчас потолок государственного долга США установлен на отметке в 31,4 триллиона долларов и власти должны повысить эту отметку до сентября текущего года, дабы избежать дефолта. Однако это только отсрочка, а не решение проблемы, констатировал Маск в своем Twitter.

"Учитывая федеральные расходы, вопрос заключается не в том, наступит ли дефолт, а в том, когда это произойдет", — прокомментировал он публикацию администрации Байдена с критикой в адрес республиканцев, выступающих против повышения потолка госдолга.

В частности, Белый дом выступил с призывом к конгрессу повысить потолок госдолга, которое сейчас установлено на отметке в 31,4 триллиона долларов. Это максимум за всю историю страны.

Партия Республиканцев, под чьим контролем сейчас находится палатапредставителей конгресса, традиционно против повышения лимита и призывает сократить государственные расходы.

Напомним, что в случае, если власти страны с самой большой экономикой в мире не примут меры по повышению либо отмене лимита госдолга, то финансовые обязательства окажутся под угрозой уже в июне-сентябре 2023 года. Это будет означать дефолт экономики США.