Haber7: еще две страны начали использовать альтернативу доллару в торговых расчетах
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Успешный пример Турции в уходе от расчетов в долларах на международных рынках заставил Францию и Бразилию последовать ее примеру, пишет турецкое издание Haber7.
Президент Турции Реджеп Эрдоган еще шесть лет назад призывал переводить торговлю в нацвалюты и послужил примером для всего мира, считают авторы издания.
Сейчас лидеры таких крупных с экономической точки зрения стран, как Бразилия и Франция, тоже говорят о необходимости дедолларизации. Это свидетельствует о глобальном отказе от "зеленых" денег.
"Вслед за главой Бразилии Лулой да Силвой французский лидер Эммануэль Макрон также заявил о необходимости отойти от доллара и не зависеть от его экстерриториальности", — пишет автор статьи.
За первые три с половиной месяца текущего года Турции удалось нарастить внешнюю торговлю в лирах на 89,1 процента по отношению к аналогичному периоду 2022 года — до 54,7 миллиарда лир, импорт с использованием нацвалюты страны вырос на 170,8% и составил 138,5 миллиарда лир.
https://1prime.ru/world/20230420/840422683.html
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