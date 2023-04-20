МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Успешный пример Турции в уходе от расчетов в долларах на международных рынках заставил Францию и Бразилию последовать ее примеру, пишет турецкое издание Haber7. Илон Маск назвал наступление дефолта в США неизбежным

Президент Турции Реджеп Эрдоган еще шесть лет назад призывал переводить торговлю в нацвалюты и послужил примером для всего мира, считают авторы издания.

Сейчас лидеры таких крупных с экономической точки зрения стран, как Бразилия и Франция, тоже говорят о необходимости дедолларизации. Это свидетельствует о глобальном отказе от "зеленых" денег.

"Вслед за главой Бразилии Лулой да Силвой французский лидер Эммануэль Макрон также заявил о необходимости отойти от доллара и не зависеть от его экстерриториальности", — пишет автор статьи.

За первые три с половиной месяца текущего года Турции удалось нарастить внешнюю торговлю в лирах на 89,1 процента по отношению к аналогичному периоду 2022 года — до 54,7 миллиарда лир, импорт с использованием нацвалюты страны вырос на 170,8% и составил 138,5 миллиарда лир.