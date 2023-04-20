БРЮССЕЛЬ, 20 апр — ПРАЙМ. Благодаря беспошлинному экспорту своей сельскохозяйственной продукции в ЕС, спровоцировавшему кризис в восточноевропейских странах, Украина заработала 25 миллиардов евро, заявила представитель Еврокомиссии (ЕК) Мириам Гарсиа Феррер. ЕС изучает решение Польши приостановить импорт сельхозпродукции из Украины

"Коридоры солидарности позволили Украине экспортировать 57 миллионов тонн сельхозпродукции. Это дало возможность украинским экономическим операторам и сельхозпроизводителям заработать 25 миллиардов евро", — сказала она во время брифинга в Брюсселе.