ЕК раскрыла, сколько Украина заработала на экспорте сельхозпродукции
Еврокомиссия заявила что Украина заработала 25 миллиардов евро на экспорте сельхозпродукции
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БРЮССЕЛЬ, 20 апр — ПРАЙМ. Благодаря беспошлинному экспорту своей сельскохозяйственной продукции в ЕС, спровоцировавшему кризис в восточноевропейских странах, Украина заработала 25 миллиардов евро, заявила представитель Еврокомиссии (ЕК) Мириам Гарсиа Феррер.
"Коридоры солидарности позволили Украине экспортировать 57 миллионов тонн сельхозпродукции. Это дало возможность украинским экономическим операторам и сельхозпроизводителям заработать 25 миллиардов евро", — сказала она во время брифинга в Брюсселе.
https://1prime.ru/world/20230420/840428117.html
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