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2023
https://1prime.ru/world/20230420/840429365.html
СМИ: США рассматривают почти полный запрет экспорта в Россию
Мировая экономика
Новости
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США и ряд стран-союзниц Украины рассматривают возможность введения почти полного запрета на экспорта в Россию, пишут СМИ. ПРАЙМ, 20.04.2023
экономика, мировая экономика, новости, сша, украина, экспорт, запрет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. США и ряд стран-союзниц Украины рассматривают возможность введения почти полного запрета на экспорта в Россию, пишут СМИ.