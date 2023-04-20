ЕБРР пообещал Украине 1,5 миллиарда евро на восстановление
Премьер Украины Шмыгаль заявил, что ЕБРР пообещал Киеву 1,5 миллиарда евро на восстановление
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) пообещал Украине в текущем году выделить 1,5 миллиарда евро на восстановление, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
"ЕБРР планирует в этом году сфокусироваться на таких направлениях работы в Украине, как поддержка государственного и частного сектора (в частности, поддержка малого и среднего бизнеса), финансирование проектов строительства дорог, сотрудничество с городами и общинами, а также поддержка энергетического сектора… Предварительно запланированный портфель поддержки банка на этот год составляет 1,5 миллиардов евро", — написал Шмыгаль в телеграм-канале.
Он также поблагодарил за предоставленную ЕБРР помощь "для нужд Украины в эти сложные времена".
https://1prime.ru/world/20230420/840431808.html
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