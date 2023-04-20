МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) пообещал Украине в текущем году выделить 1,5 миллиарда евро на восстановление, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Испания предоставит ЕБРР гарантии на сто миллионов евро для помощи Украине

"ЕБРР планирует в этом году сфокусироваться на таких направлениях работы в Украине, как поддержка государственного и частного сектора (в частности, поддержка малого и среднего бизнеса), финансирование проектов строительства дорог, сотрудничество с городами и общинами, а также поддержка энергетического сектора… Предварительно запланированный портфель поддержки банка на этот год составляет 1,5 миллиардов евро", — написал Шмыгаль в телеграм-канале.

Он также поблагодарил за предоставленную ЕБРР помощь "для нужд Украины в эти сложные времена".