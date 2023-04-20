МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что согласование условий по реструктуризации долга Кубы перед Россией фактически завершено.

"Безусловно, всему тому, что сейчас прогрессирует, достигается, способствовало фактически уже завершению работы по согласованию условий реструктуризации кубинской задолженности", — сказал он в ходе пресс-конференции.

Кроме того, министр заявил, что в ходе предстоящей встречи межправкомиссии будет обсуждать вопрос поставок российского топлива на Кубу.

Также Лавров сообщил, что Россия и Куба ведут переговоры о дополнительном кредите на закупку российской пшеницы.





Новость дополняется