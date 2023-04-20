МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Еврокомиссии вместо выплат компенсаций было бы честнее закупать у Украины зерно и бесплатно поставлять его беднейшим странам.

Министр также добавил, что США заинтересованы в сохранении коммерческого характера черноморской сделки.

Он подчеркнул, что до сих пор ничего не сделано для выполнения российской части зерновой сделки.

По словам Лаврова, Россия находит пути поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, но не благодаря, а вопреки инициативам ООН.

Москва не понимает, как в ООН стараются содействовать выполнению российской части сделки, добавил он.

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