Лавров заявил, что ЕС было бы честнее закупать у Украины зерно и поставлять его беднейшим странам
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Еврокомиссии вместо выплат компенсаций было бы честнее закупать у Украины зерно и бесплатно поставлять его беднейшим странам.
Министр также добавил, что США заинтересованы в сохранении коммерческого характера черноморской сделки.
Он подчеркнул, что до сих пор ничего не сделано для выполнения российской части зерновой сделки.
По словам Лаврова, Россия находит пути поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, но не благодаря, а вопреки инициативам ООН.
Москва не понимает, как в ООН стараются содействовать выполнению российской части сделки, добавил он.
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