ВАРШАВА, 20 апр — ПРАЙМ. Министерство развития и технологий Польши опубликовало в четверг вечером проект постановления, который позволит возобновить транзит сельскохозяйственной продукции из Украины. ЕК раскрыла, сколько Украина заработала на экспорте сельхозпродукции

Теперь постановление должно быть опубликовано в Законодательном вестнике, транзит, в соответствии с текстом документа, должен возобновиться в полночь.

Постановление министра развития и технологий Вальдемара Буды, в соответствии с проектом документа, разрешает транзит сельскохозяйственной продукции из Украины, ввоз которой в субботу был запрещен. Речь идет о 18 позициях — от зерновых до сахара, вина, мяса, яиц. При этом по-прежнему будет сохраняться запрет на импорт данных товаров в Польшу. Согласно распоряжению, до конца июня можно будет только перевезти эти товары в один из четырех польских портов (в Гданьске, Гдыне, Свиноуйсьце или Щецине) или за польскую границу.

"Процедура транзита гарантирует, что декларации о транзите, составленные на украинско-польской границе, не могут быть изменены на территории Республики Польша, что гарантирует, что продукты, охваченные транзитом, не будут продаваться на территории Республики Польша", — говорится в обосновании проекта.

Из опубликованного же в четверг постановления министра финансов Польши следует, что зерновые, яйца, мясо птицы и продукты пчеловодства будут с полуночи подпадать под систему электронного транспортного надзора. Транспортные средства, которые их перевозят, будут опечатаны, и их маршрут будет отслеживаться.

Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия, а накануне стало известно, что Болгария также рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна.