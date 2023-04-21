МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Власти Польши и стран Прибалтики выступили с предложением к Еврокомиссии отключить от международной платежной системы Газпромбанк. По мнению Восточноевропейских государств, это ограничение можно включить в новый пакет санкций против России со стороны Евросоюза. В Польше опубликовали документ о возобновлении транзита продукции с Украины

В частности, авторы инициативы предлагают "как минимум" подумать от заморозке активов Газпромбанка, пишет издание EuObserver, ссылаясь на документ с совместными предложениями по новым мерам к России.

"Учитывая роль банка в схеме российского истеблишмента в присвоении государственных денег, а также использование Кремлем этого банка для продвижения политических интересов, отключение Газпромбанка от SWIFT является приоритетом и носит символическую важность", — цитирует автор материала документ с заявлением стран ЕС.

Если политикам Европы удастся отключить российский банк от SWIFT, то платежи за российские энергоресурсы европейские покупатели будут оформлять посредством альтернативных источников. В том числе — через разработанную Банком России или китайскую межбанковские системы передачи финансовой информации.

По мнению Польши и страны Балтии, если отключение банка от SWIFT пока не является приемлемым, то необходимо "как минимум рассмотреть вариант заморозки активов банка".

Помимо этого, страны заявляют, что ЕС должен заморозить активы стольких российских банков и финучреждений, сколько возможно.

Страны также предлагают ввести санкции на импорт газа из России, в том числе в сжиженном виде, призывают к эмбарго на российский алюминий и к закрытию доступа в порты ЕС для иностранных судов, которые перевозят груз для зарегистрированных в России компаний.