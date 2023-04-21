ТОКИО, 21 апр — ПРАЙМ. Глава японского экономического ведомства Ясутоси Нисимура не стал отвечать на вопрос о том, рассматривает ли страна возможность введения полного запрета экспорта в Россию. Как сообщает агентства Киодо, этот вопрос якобы обсуждается накануне майского саммит астран "Большой семерки", который должей пройти в японском городе Хиросима. Пушков оценил заявление Йеллен о Китае

"Этот вопрос затрагивает дипломатические переговоры, я хотел бы воздержаться от комментариев", — отметил министр экономики Японии.

Как сообщало ранее агентство Блумберг, часть стран, выступивших с поддержкой Украине во главе с США намерены ввести в новый пакет санкций против России ввод полного запрета на экспорт в Россию.

По информации источников агентства, его данным, заключается в том, чтобы перейти к санкционному режиму, когда весь экспорт по умолчанию запрещается и формируются списки исключений, которые допускаются ко ввозу. При этом агентство отметило, что представители G7 обсуждают идею, предложение все еще рассматривается и может быть изменено.

В случае, если политики "большой семерки" поддержат это предложение в ходе саммита, то странам-участницам нового санкционного режима предстоит определить, что допускать к экспорту в Россию. В списки исключений "очень вероятно" войдут медикаменты и сельскохозяйственная продукция, прогнозирует агентство.