МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Для сельского хозяйства Польши решение о запрете поставок зерна с Украины было принято слишком поздно, экономические последствия уже невозможно остановить, считает обозреватель польского издания Fakt Анна Орловская. СМИ: страны G7 хотят запретить экспорт в Россию почти всех товаров

Автор рассказывает о судьбе польского фермера Михале Кошарека, который потерял последний шанс продать сотни тонн выращенного зерна. Оно осталось гнить у него на складах из-за "загрязненной" технической сельскохозяйственной продукции с территорий Украины, которое просто заполонила польский рынок.

"Ее преимуществом (польской продукции — прим. ред.) была низкая цена, и производители воспользовались этим", — прокомментировал он.

Кошарек рассказал также, что многие из польских фермеров разделили его участь: они не смогли продать урожай зерна. При этом те счастливчики, сто сумел сбыть товар, пришлось сильно демпинговать (снижать цену — прим.ред.)

"Для села это означает смерть, а смерть села — беды для города. <…> Единственное, чего я ожидаю от правительства — это оставить нас, фермеров, в покое и позволить нормально жить и работать", — возмущен фермер.

Автор статьи отмечает, что сложная для фермеров ситуация не разрешится быстро.