МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии по итогам марта выросли на 3,2% в годовом выражении после роста на 3,3% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Японский министр не стал отвечать на вопрос о запрете экспорта в Россию

За март инфляция составила 0,4% после февральской дефляции в 0,6%.

Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли на 3,1% по итогам марта, как и месяцем ранее, что совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.