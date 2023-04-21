Годовая инфляция в Японии замедлилась по итогам марта до 3,2 процента
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии по итогам марта выросли на 3,2% в годовом выражении после роста на 3,3% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
За март инфляция составила 0,4% после февральской дефляции в 0,6%.
Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли на 3,1% по итогам марта, как и месяцем ранее, что совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.
https://1prime.ru/world/20230421/840435963.html
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