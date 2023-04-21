МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Федеральной резервной системе необходимо продолжать работу для ослабления слишком высокой инфляции, значительно превышающей определенный центральным банком целевой уровень 2%, заявила в четверг управляющая ФРС Мишель Боуман. СМИ: США не знают, как противостоять России и Китаю

"Нам явно необходимо продолжать работу над ослаблением инфляции", — сказала она.

Экономика остается сильной, хотя банкиры по-прежнему ожидают ее замедления в течение ближайшего года, отметила Боуман.

"Дело не в том, что они не хотят предоставлять кредиты, — отметила Боуман. — Просто у них может быть не так много возможностей, чтобы это делать".