В Федрезерве призвали продолжать работу над ослаблением инфляции
Представитель ФРС Боуман заявила о необходимости продолжать работу по ослаблению инфляции
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Федеральной резервной системе необходимо продолжать работу для ослабления слишком высокой инфляции, значительно превышающей определенный центральным банком целевой уровень 2%, заявила в четверг управляющая ФРС Мишель Боуман.
"Нам явно необходимо продолжать работу над ослаблением инфляции", — сказала она.
Экономика остается сильной, хотя банкиры по-прежнему ожидают ее замедления в течение ближайшего года, отметила Боуман.
"Дело не в том, что они не хотят предоставлять кредиты, — отметила Боуман. — Просто у них может быть не так много возможностей, чтобы это делать".
https://1prime.ru/world/20230421/840436283.html
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