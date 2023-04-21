МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Китай в марте увеличил объемы импорта угля из РФ до нового рекорда — 8,8 миллиона тонн, что на 29% больше февральского показателя, следует из данных, приведенных агентством Bloomberg со ссылкой на информацию главного таможенного управления КНР. В Китае отметили хорошую динамику торговли с Россией

"Импорт угля в Китай в прошлом месяце включает рекордные закупки из России и Монголии и значительный рост поставок из Австралии", — сообщает агентство на основе данных таможни Китая.

Поставки угля из РФ составили в отчетном месяце 8,8 миллиона тонн, что почти втрое больше к уровню прошлого марта в 3,1 миллиона тонн и выше прошлого рекорда в 8,5 миллиона тонн, установленного в августе, пишет агентство. В феврале импорт составлял 6,8 миллиона тонн.

Крупнейшим поставщиком угля в Китай остается Индонезия, на долю которой приходится более половины общего объема — 22 миллиона тонн после 16,5 миллиона в феврале и 10 миллионов тонн год назад. Импорт из Монголии составил 5,8 миллиона тонн после 4,6 миллиона тонн в феврале и 1 миллиона тонн год назад, из Австралии — 2,2 миллиона тонн, в феврале поставки составляли 207 тысяч тонн и 343 тысячи тонн в марте прошлого года, сообщает агентство.

Совокупный импорт угля в Китай за отчетный период составил 41,2 миллиона тонн, что меньше рекордного уровня в 43,6 миллиона тонн в январе 2020 года, пишет агентство.