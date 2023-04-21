2023-04-21T11:05:04+03:00

2023-04-21T11:05:04+03:00

2023-04-21T11:05:04+03:00

2023

https://1prime.ru/world/20230421/840437856.html

Индекс деловой активности в еврозоне вырос в апреле

Мировая экономика

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https://россиясегодня.рф

Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в апреле вырос до 54,4 пункта с 53,7 пункта в марте, говорится в... ПРАЙМ, 21.04.2023

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60