МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в апреле вырос до 54,4 пункта с 53,7 пункта в марте, говорится в сообщении S&P Global.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали сохранения показателя на уровне предыдущего месяца в 53,7 пункта.