Индекс деловой активности в еврозоне вырос в апреле
S&P Global сообщило о росте индекса деловой активности в еврозоне в апреле до 54,4 пункта
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в апреле вырос до 54,4 пункта с 53,7 пункта в марте, говорится в сообщении S&P Global.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали сохранения показателя на уровне предыдущего месяца в 53,7 пункта.
https://1prime.ru/world/20230421/840437856.html
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