МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты, пытаясь показать свою власть, решили использовать мировую финансовую систему против России, но в итоге лишь сделали хуже и подтолкнули доллар к краху, пишет Financial Times, ссылаясь на аналитика Стивена Джена. СМИ: против доллара взбунтовались еще две страны

Он пояснил, что доля доллара среди официальных мировых резервных валют уменьшилась с 73 процентов в 2001 году до 55 процентов 2021 году. А в прошлом году показатель упал еще ниже – до 47 процентов.

При этом, как отметил специалист, для могущества доллара есть две причины: эта валюта является резервной и ее чаще всего используют в мировой торговле. При этом глобальный Юг не хочет держать долларовые активы, но вариантов отказаться от него пока нет.

"Чтобы свергнуть доллар с пьедестала, нужно развитие и стабильность на различных финансовых рынках. Если финансовые рынки за пределами США могут преуспевать (увеличиваясь в размерах, становясь более энергичными, но сохраняя свою устойчивость) и если в США произойдет нечто прямо противоположное, то доллару вполне может прийти конец", — поясняется в публикации.

Если Вашингтон все больше будет ошибаться и перестанет анализировать свои действия, то высока вероятность того, что мир начнет избегать использования доллара. Кроме того, инвесторы должны принять: Глобальный Юг не может отказаться от американской валюты, но уже не хочет использовать ее.