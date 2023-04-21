МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Россия готовит поставки еще двух партий удобрений, которые ранее были заблокированы в европейских портах, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Минпромторг ожидает роста поставок минеральных удобрений в Индию

Он напомнил, что ранее около двух тысяч тонн продукции были отгружены в Малави.

"Готовится еще две, как вы правильно сказали, в Кению и Нигерию, но они еще не осуществлены", — сообщил Вершинин телеканалу "России 24".

Дипломат также подчеркнул, что Россия требует прогресса в реализации той части "зерновой сделки", которая касается снятия барьеров с ее экспорта. Москва не может действовать в ущерб своим интересам и призывает использовать оставшееся время для выполнения условий, поставленных РФ при продлении инициативы, отметил замглавы МИД. Посольство России: США молчат о выгодоприобретателях зерновой сделки

Россия, Украина, Турция и ООН в июле прошлого года заключили пакет соглашений, названный "зерновой сделкой". Договоры предполагают содействие вывозу сельскохозяйственной продукции с Украины и снятие барьеров для поставок российской продукции на мировой рынок.

В конце ноября 2022 года стало известно, что свыше 260 тысяч тонн российских удобрений оказались заблокированы в портах Европы. Москва выразила готовность бесплатно поставить эту продукцию в страны Африки, ООН обещала посодействовать решению этого вопроса.