ТОКИО, 21 апр — ПРАЙМ. Индекс потребительских цен в Японии на товары, за исключением скоропортящихся, в 2022 финансовом году (1 апреля 2022 – 31 марта 2023 года) вырос на 3%, такие данные обнародовало министерство общенациональных дел страны. Инфляция в Японии замедлилась до 3,2 процента

Рост цен на газ составил 18,2%, на электричество 15,3%. Из продовольственных товаров рыба подорожала на 14,8%, причем лосось – на 24,4%, масло и жиры – на 5,2%, хлеб — на 11,4%.

Рост цен за финансовый год на 3% стал самым высоким уровнем за 41 год с 1981 года.