МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Новые антироссийские санкции Запада нанесут урон глобальной экономике и могут привести к нарастанию кризисных тенденций во всем мире, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Аналитик раскрыл, приведут ли санкции Запада к разрухе экономики России

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что страны "Большой семерки" рассматривают возможность запретить поставки в Россию практических всех видов продукции.

Песков отметил, что такие меры будут бить по мировой экономике, как это делают уже действующие ограничения.

"Это может лишь привести к нарастанию тенденций к всемирному экономическому кризису", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства. Грузинский банк пригрозил закрыть счета нарушившим санкции против России

В Кремле знают о том, что Вашингтон и Брюссель обдумывают новые ограничительные меры, и следят за ситуацией самым внимательным образом, заявил Песков.

Он отметил, что Россия продолжает успешно адаптироваться к ограничениям и развиваться в условиях внешнего давления. При этом в Москве учитывают все риски, которые кроются за "такими вот помыслами противников", добавил Песков.