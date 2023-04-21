Новые санкции Запада ударят по мировой экономике, заявил Песков
Песков заявил, что новые антироссийские санкции Запада будут бить по мировой экономике
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Новые антироссийские санкции Запада нанесут урон глобальной экономике и могут привести к нарастанию кризисных тенденций во всем мире, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что страны "Большой семерки" рассматривают возможность запретить поставки в Россию практических всех видов продукции.
Песков отметил, что такие меры будут бить по мировой экономике, как это делают уже действующие ограничения.
"Это может лишь привести к нарастанию тенденций к всемирному экономическому кризису", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
В Кремле знают о том, что Вашингтон и Брюссель обдумывают новые ограничительные меры, и следят за ситуацией самым внимательным образом, заявил Песков.
Он отметил, что Россия продолжает успешно адаптироваться к ограничениям и развиваться в условиях внешнего давления. При этом в Москве учитывают все риски, которые кроются за "такими вот помыслами противников", добавил Песков.
https://1prime.ru/world/20230421/840439747.html
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