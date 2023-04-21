МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Ситуацией вокруг импорта украинского зерна могут воспользоваться мафиозные кланы Восточной Европы для достижения корыстных целей, предположила директор Института исследований международных экономических отношений, профессор департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Виктория Перская. Европа объявила крестовый поход против главного богатства Украины

"Мафиозные кланы, они есть не только в Польше, они есть и в Венгрии, и в Болгарии, и в Словакии, и в Словении, практически во всех постсоциалистических странах. Естественно, они не будут упускать свою выгоду, когда снимаются полностью пошлины на всю поставку продукции Украины, пищевого сектора или продовольственных товаров, они будут это использовать в своих интересах", — сказала Перская на круглом столе, организованном медиагруппой "Россия сегодня".

По мнению эксперта, решение Еврокомиссии выделить восточноевропейским фермерам поддержку в размере €100 млн не решит проблему наплыва украинского зерна. "Она (Еврокомиссия – ред.) выделяет 100 млн. Что такое 100 млн.? Украина снабжает зерновыми культурами 12% спроса мирового рынка, то есть 100 млн – это копейки, которые должны разойтись по своим фермерам", — подчеркнула Перская.

Она предположила, что действия Украины могут и в дальнейшем спровоцировать дестабилизацию на рынках европейских стран. "Я думаю, что в этих условиях, разрешение кризиса сегодня приведет к возникновению кризиса в дальнейшем. Потому что, если сегодня – это зерно, зерновая проблема, то наплыв украинских товаров и полностью "распродажа", то что сейчас делают украинцы со своей экономикой, именно приведет к дестабилизации ситуации в ЕС", — заключила она. МИД назвал решения по ввозу украинского зерна ударом для режима Зеленского

Ранее ряд организаций, объединяющих польских фермеров, выразили протест в связи с тем, что в стране оседает и реализуется зерно, которое ввозят с Украины для последующего экспорта через Польшу в другие государства. Фермеры заявляли, что украинское зерно ненадлежащего качества, из-за него цены на местную продукцию сильно упали, а в хранилищах может не хватить места для нового урожая. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику с Украины ввезли около 2 миллионов тонн зерна. Недовольство фермеров из-за украинского зерна наблюдается и в Румынии, где около семи тысяч фермеров 7 апреля вышли на акции протеста в 18 уездах Румынии, они на несколько часов заблокировали тракторами национальные трассы, чтобы привлечь внимание властей к своим требованиям. Фермеры недовольны тем, что отправленное на экспорт украинское зерно остается в Румынии и сбивает цены на рынке.

В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".