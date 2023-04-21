МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Экспорт зерна из Украины через Литву маловероятен, заявили на круглом столе, организованном медиагруппой "Россия сегодня" доцент Российского государственного гуманитарного университета, эксперт по странам Центральной и Восточной Европы Вадим Трухачев и профессор департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ Виктория Перская, комментируя заявление главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса. МИД назвал решения по ввозу украинского зерна ударом для режима Зеленского

"Думаю, что это маловероятно, ну или доля будет минимальная. Ну какой смысл вести зерно в Клайпеду, единственный литовский порт, когда можно тем же полякам привезти его в Гданьск или в Щецин и заполнить собственные терминалы. И вернусь к тому, о чем я говорил: главные экспортные морские ворота Евросоюза — это Роттердам, поэтому для того, чтобы господин Ландсбергис или господин Науседа, президент Литвы, делали такие заявления, нужно еще поговорить со старшими товарищами", — сказал Трухачев.

Виктория Перская согласилась со своим коллегой, что заявление может быть чисто политическим, но предположила, что Литва может продвигать такие инициативы из-за экономического ущерба от отказа от российского экспорта. "Вполне вероятно, что руководство Литвы впервые задумалось о том, что уровень датирований экономики Литвы может резко сократиться в условиях, когда растет напряженность с зерном, а ведь Литва очень сильно потеряла от того, что Россия прекратила использовать ее порты… она практически была на грани банкротства, но ее поддержал Евросоюз… Хотя, может быть прав мой коллега — это чисто политическое заявление", — сказала эксперт.