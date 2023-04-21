G7 пока не обсуждала полный запрет экспорта в Россию, сообщил источник
Источник сообщил, что вопрос о полном запрете экспорта в Россию не обсуждали на уровне G7
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Полный запрет экспорта в РФ пока не обсуждался на уровне "Группы семи", сообщил представителям СМИ источник в Европейском союзе.
По его словам, предложение было рассмотрено в ходе министерской встречи G7 в Японии. Однако оно не поднималось ни при обсуждении, ни в выводах, отметил собеседник, не исключив, что вопрос могут затронуть в будущем.
Ранее агентство "Киодо" сообщило, что представители "Большой семерки" перед майским саммитом обсуждают возможность ввести запрет на поставки в Россию почти всех видов товаров.
При этом Bloomberg писал, что некоторые страны хотят добавить эту меру в новый пакет антироссийских санкций.
https://1prime.ru/world/20230421/840442549.html
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