МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Полный запрет экспорта в РФ пока не обсуждался на уровне "Группы семи", сообщил представителям СМИ источник в Европейском союзе. Новые санкции Запада ударят по мировой экономике, заявил Песков

По его словам, предложение было рассмотрено в ходе министерской встречи G7 в Японии. Однако оно не поднималось ни при обсуждении, ни в выводах, отметил собеседник, не исключив, что вопрос могут затронуть в будущем.

Ранее агентство "Киодо" сообщило, что представители "Большой семерки" перед майским саммитом обсуждают возможность ввести запрет на поставки в Россию почти всех видов товаров.

При этом Bloomberg писал, что некоторые страны хотят добавить эту меру в новый пакет антироссийских санкций.