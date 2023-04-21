МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Украина хочет получить преференции в случае введение Брюсселем запрета на импорт в ЕС четырех видов украинского зерна, сообщило в пятницу украинское издание "Европейская правда". Аналитики оценили вероятность поставок украинского зерна в ЕС через Литву

Как заявил ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телюс, Брюссель готов запретить ввоз в ЕС четырех видов зерна с Украины: пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника.

"Киев закроет глаза на такое нарушение соглашения (об ассоциации с ЕС — ред.) со стороны ЕС только в обмен на некоторые преференции. А также при условии гарантии, что ограничения не будут продолжены после завершения их действия в июне", — пишет издание со ссылкой на одного из представителей Украины, который принимал участие в переговорах с Еврокомиссией, Польшей, Венгрией, Словакией, Болгарией и Румынией.

Как пишет издание, Киев предлагает сформулировать причину введения временного ограничения "в связи с резким изменением торговых маршрутов, что привело к проблемам у производителей в ряде стран". Отмечается, что в правительстве Украины надеются, что такая формулировка не даст возможности продлить ограничения.

Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия, а накануне стало известно, что Болгария также рассмотрела возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна.

В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".