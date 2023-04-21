МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о присоединении РФ к рамочному соглашению об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), следует из базы данных нижней палаты парламента. Китай хочет отменить действующие в Азии правила, заявила глава МИД Германии

Документ направлен на развитие трансграничной безбумажной торговли посредством создания условий для взаимного признания торговых документов и данных в электронной форме и обмена ими через границы, а также на повышение операционной совместимости национальных и субрегиональных систем "единого окна" для повышения эффективности и транспарентности внешнеторговых сделок.

Рамочное соглашение позволяет странам-участницам взаимно признавать торговые документы и данные в цифровом формате, будь это экспорт товаров или импорт, либо транзит, что существенно повышает прозрачность внешнеторговых сделок и поддержит наших предпринимателей, которые работают на восточном направлении, пояснял ранее в пятницу на заседании кабмина его глава Михаил Мишустин.

При этом России, по его словам, важно обеспечить эффективное сотрудничество со странами, участвующими в рамочном соглашении об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в АТР, поскольку это позволит ускорить движение грузов и повысить контроль за трансграничными операциями.

Премьер-министр также сообщил, что Россия активно развивает это направление, чтобы у россиян была возможность работать с документами в электронном виде и уменьшить бумажный документооборот. Налаживается такое взаимодействие и между государствами-членами ЕАЭС, добавил он.

Мишустин также привел данные ООН, согласно которым такие решения помогут странам Азиатско-Тихоокеанского региона почти на четверть сократить торговые издержки. В этом процессе участвуют 11 стран, среди которых Азербайджан, Бангладеш, Китай, Иран, Монголия, Филиппины, Таджикистан и Туркменистан. Важно обеспечить эффективное сотрудничество с ними, чтобы ускорить движение грузов и одновременно повысить контроль за трансграничными операциями, считает премьер.