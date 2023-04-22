Трамп пообещал добиться "тотальной независимости" США от Китая
Трамп пообещал лишить Китай статуса наибольшего благоприятствования во взаимной торговле
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах 2024 года добиться полной экономической независимости от Китая и лишить КНР статуса наибольшего благоприятствования во взаимной торговле.
"Когда я вновь стану президентом, я лишу Китай статуса наибольшего благоприятствования в торговле… Я добьюсь тотальной независимости от Китая", — сказал он, выступая перед сторонниками Республиканской партии во Флориде.
Нынешняя администрация заверяет, что, несмотря на вводимые санкции, не стремится к размежеванию двух крупнейших в мире экономик и считает такой исход катастрофой для обеих стран.
https://1prime.ru/world/20230422/840447324.html
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