МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах 2024 года добиться полной экономической независимости от Китая и лишить КНР статуса наибольшего благоприятствования во взаимной торговле. Трамп жаждет отомстить Зеленскому, предупреждает Newsweek

"Когда я вновь стану президентом, я лишу Китай статуса наибольшего благоприятствования в торговле… Я добьюсь тотальной независимости от Китая", — сказал он, выступая перед сторонниками Республиканской партии во Флориде.

Нынешняя администрация заверяет, что, несмотря на вводимые санкции, не стремится к размежеванию двух крупнейших в мире экономик и считает такой исход катастрофой для обеих стран.