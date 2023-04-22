МЕХИКО, 22 апр — ПРАЙМ. Потери Венесуэлы с 2015 года, когда администрация Барака Обамы ввела санкции против южноамериканской страны, составили 232 миллиарда долларов США, сообщила исполнительный вице-президент Делси Родригес. Трамп пообещал добиться "тотальной независимости" США от Китая

"Влияние (санкций — ред.) вы могли наблюдать в падении добычи нефти. С 2015 года убыток составил 232 миллиарда долларов. Это легко сказать, но потеря 232 миллиардов долларов в основном источнике дохода в то время означала 99% дохода в иностранной валюте", — заявила Родригес в ходе семинара "Национальное единство для восстановления экономики в условиях санкций", который транслировал телеканал VTV.

По словам политика, США ввели более 20 тысяч санкций в отношении 35 стран и "находятся в состоянии войны, экономической или вооруженной, со всем миром, пытаются обеспечить свое будущее существование". В отношении Венесуэлы с 2015 года, когда администрация США под руководством нобелевского лауреата мира Барака Обамы объявила ее угрозой национальной безопасности, различные страны Запада ввели 929 односторонних санкций, из них 60% — это ограничительные меры Соединенных Штатов, отметила вице-президент.

"Таким образом уничтожаются целые народы, в данном случае — народ Венесуэлы. Но этого не произошло… экономическая война против Венесуэлы означала систематическое нарушение прав человека и её гарантий нашему народу, потому что она приводит к потере жизней, еды, образования, здравоохранения, это означает потерю в личном развитии. Жертвой этих санкций стал и частный сектор в Венесуэле, который несет чрезвычайные финансовые расходы — логистика для венесуэльского бизнесмена намного дороже, чем для бизнесмена из Колумбии, соседней страны, потому что заблокированы финансовые каналы и доступ к покупке сырья", — добавила Родригес.