МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение СНБО о новых санкциях против России. Экономист допустил падение рубля из-за новых санкций G7

Как свидетельствует информация на сайте офиса президента, под новые ограничения попали "Росбанк" и Дальневосточный банк.

Кроме того, в черных списках оказался ЦИК и пять российских политических партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия — Патриоты — За правду".

Помимо этого, санкции распространяются на Институт океанологии РАН, компанию "Морские навигационные системы" и еще несколько научных центров.

Ограничения также затронули 40 физлиц, среди которых 25 россиян.