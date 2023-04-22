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Зеленский ввел санкции против "Росбанка"
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение СНБО о новых санкциях против России. Как свидетельствует информация на сайте офиса президента, под... ПРАЙМ, 22.04.2023
экономика, мировая экономика, новости, украина, владимир зеленский, санкции против рф, росбанк
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение СНБО о новых санкциях против России.
Как свидетельствует информация на сайте офиса президента, под новые ограничения попали "Росбанк" и Дальневосточный банк.
Кроме того, в черных списках оказался ЦИК и пять российских политических партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия — Патриоты — За правду".
Помимо этого, санкции распространяются на Институт океанологии РАН, компанию "Морские навигационные системы" и еще несколько научных центров.
Ограничения также затронули 40 физлиц, среди которых 25 россиян.