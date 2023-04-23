МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. США позволяют России и ее партнерам себя одурачить, заявил в статье для издания Newsmax политический аналитик Мика Халперн. В США заявили о необходимости восстанавливать отношения с Россией

В статье отмечается, что к сегодняшнему дню на геополитической арене сформировался эксклюзивный клуб, члены которого стремятся свергнуть гегемонию США.

"Этот клуб на данный момент ограничен квартетом наций. Его членами являются Китай, Иран, Саудовская Аравия и Россия. Каждая из этих наций стремится навредить Соединенным Штатам", — написал Халперн, добавив, что страны квартета вступили в сговор против США, и большая проблема Соединенных Штатов заключается в том, что американские политики ничего не делают для защиты интересов своей страны.

Далее в статье отмечается, что Россия вместе со своими партнерами создает новые логистические цепочки, которые делают бессмысленными санкции Запада. Вместе с тем Российская Федерация имеет существенное влияние на ОПЕК, что позволяет ей воздействовать на цены энергоносителей на мировых рынках. Таким образом, Россия и другие члены указанного квартета, по мнению аналитика, обыгрывают США.

"США позволяют себя одурачить", — резюмировал Халперн.